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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 24.05.2026

Goslar (ots)

Körperliche Auseinandersetzung und Bedrohung

Am Samstag, den 23.05.2026, gerieten ein 40-jähriger und ein 49-jähriger Seesener auf dem Seesener Penny-Parkplatz in einen Streit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spitzte sich dieser zu und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung und Bedrohung mit einem gefährlichen Gegenstand. Einer der beiden Männer trug leichte Verletzungen davon. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

+++

Motorradunfall mit schwer verletztem Mitfahrer

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer am Samstagvormittag, gegen 11:10 Uhr, mit einem 17-jährigen Mitfahrer die B243 aus Seesen kommend in Richtung Lutter. Kurz vor der Ortseinfahrt Lutter kam er während eines Überholvorgangs in einer Rechtskurve über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Das Motorrad kam im angrenzenden Feld zum Liegen und wurde stark beschädigt. Der Mitfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Für die Unfallaufnahme wurde die B243 über mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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