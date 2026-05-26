Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.05.2026

Goslar (ots)

Am Montagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in Langelsheim ein.

Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Straße Waterkamp verschafft hatten, durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes können hier von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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