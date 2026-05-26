PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.05.2026

Goslar (ots)

Am Montagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in Langelsheim ein.

Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Straße Waterkamp verschafft hatten, durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes können hier von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 26.05.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Am 25.05.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es im Bereich der B243 zwischen Rhüden und Bornhausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Hierbei wollte ein 32-jähriger Seesener mit seinem PKW (SUV) von Bornhausen kommend in Rtg. Rhüden die B243 befahren. Er kam auf Grund einer schlüpfrigen Fahrbahn von dieser ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 25.05.2026

    Goslar (ots) - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Am 24.05.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 21-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der PKW-Führer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Weiterhin konnte beim Fahrzeugführer ein Schlagring aufgefunden ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 09:06

    POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom 25.05.2026

    Goslar (ots) - Braunlage: Am 23.05., gegen 15:45-16:00 Uhr, ereignete sich an der Ladestation für Elektrofahrzeuge, Bodestraße 10, eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde, vermutlich beim Rangieren, ein dort parkender Pkw (grau) mit Hamburger Kennzeichen durch einen anderen Pkw beschädigt. Am 24.05., gegen 16:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren