Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 26.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden:

Am 25.05.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es im Bereich der B243 zwischen Rhüden und Bornhausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Hierbei wollte ein 32-jähriger Seesener mit seinem PKW (SUV) von Bornhausen kommend in Rtg. Rhüden die B243 befahren. Er kam auf Grund einer schlüpfrigen Fahrbahn von dieser nach rechts ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. Die Schutzplanke wurde auf einer Länge von ca. 50 Metern beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der alleinbeteiligte PKW-Führer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

i.A. Lepa, POK

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