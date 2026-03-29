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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.-29.03.2026

Varel (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 13.00 Uhr, wurde in der 
Bismarckstraße ein mutmaßliches Pedelec kontrolliert. Bei der 
Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Pedelec ein Gasdrehgriff 
verbaut wurde. 
Aufgrund der Veränderung ist eine Versicherung zwingend notwendig. Da
diese nicht vorlag, wurde gegen den 51-jährigen Fahrer des Pedelec 
ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.


Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitagnachmittag kam es in der Oldenburger Straße im dortigen 
Kreisel zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 50-jährige Beifahrerin 
leicht verletzt wurde. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wurde 
ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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