Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.-29.03.2026

Varel (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 13.00 Uhr, wurde in der Bismarckstraße ein mutmaßliches Pedelec kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Pedelec ein Gasdrehgriff verbaut wurde. Aufgrund der Veränderung ist eine Versicherung zwingend notwendig. Da diese nicht vorlag, wurde gegen den 51-jährigen Fahrer des Pedelec ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitagnachmittag kam es in der Oldenburger Straße im dortigen Kreisel zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 50-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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