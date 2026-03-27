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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse

Varel (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 13.00h und 13.10h in einem Verbrauchermarkt in der Bgm.-Heidenreich-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und entwendeten diese aus einer in einem Einkaufswagen befindlichen Handtasche. Hier zu rät die Polizei zum wiederholten Male Wertsachen nah am Körper zu tragen. Diebe nutzen die Gelegenheit in Sekundenschnelle und entwenden Geldbörsen oder andere Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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