Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse
Varel (ots)
Am Donnerstag kam es zwischen 13.00h und 13.10h in einem Verbrauchermarkt in der Bgm.-Heidenreich-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und entwendeten diese aus einer in einem Einkaufswagen befindlichen Handtasche. Hier zu rät die Polizei zum wiederholten Male Wertsachen nah am Körper zu tragen. Diebe nutzen die Gelegenheit in Sekundenschnelle und entwenden Geldbörsen oder andere Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
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