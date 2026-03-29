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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 27.-29.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Am Freitagvormittag wurden zwei E-Scooter in Wilhelmshaven 
angehalten, da an beiden alte Versicherungskennzeichen angebracht 
waren. Auch die Überprüfung ergab in beiden Fällen, dass versäumt 
wurde, ab dem 01. März die E-Scooter neu zu versichern.
Gegen beide Fahrzeugführer (17 J + 32 J.) wurden Ermittlungsverfahren
wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, die 
Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, befuhren zwei Personen auf einem 
E-Scooter, obwohl auch hier der Versicherungsschutz fehlte. Es 
stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um ein 12 Jahre 
altes Kind und bei dem "Sozius" um den 14 jährigen Halter des 
E-Scooters handelt. Gegen den Halter wird ebenfalls ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.


Graffiti in der Gökerstraße und Marktstraße

Offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der 
Gökerstraße insgesamt vier Hauswände mit weißem und grünem Sprühlack 
beschmiert. Bei allen vier Graffitis wurde das gleiche sogenannte 
"Tag" verwendet. Ebenso verhält es sich mit der Farbschmiererei in 
der Marktstraße.
Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 
entgegen.


Acht geparkte Pkw mutwillig beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt acht geparkte 
Pkw von bislang unbekannten Tätern mutwillig beschädigt. In allen 
Fällen wurden die Seitenscheiben, bei zwei Pkw auch die Heckscheibe 
vollständig zerstört.
Drei Pkw standen im Mühlenweg, zwei in der Pommerschen Straße und 
jeweils ein Pkw in der Ebert-, Weser- und Börsenstraße.
Bei der Tatausführung in der Weserstraße wurden zwei Täter 
beobachtet, wie sie die Heckscheibe eines Pkw einschlugen. Als der 
Geschädigte aus dem Haus kam, konnten beide unerkannt mittels Pkw 
flüchten. Nähere Angaben zu den Personen bzw. zum Pkw konnte der 
Geschädigte nicht machen.
Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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