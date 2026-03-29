Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 27.-29.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

Ohne Versicherungsschutz gefahren Am Freitagvormittag wurden zwei E-Scooter in Wilhelmshaven angehalten, da an beiden alte Versicherungskennzeichen angebracht waren. Auch die Überprüfung ergab in beiden Fällen, dass versäumt wurde, ab dem 01. März die E-Scooter neu zu versichern. Gegen beide Fahrzeugführer (17 J + 32 J.) wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, befuhren zwei Personen auf einem E-Scooter, obwohl auch hier der Versicherungsschutz fehlte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um ein 12 Jahre altes Kind und bei dem "Sozius" um den 14 jährigen Halter des E-Scooters handelt. Gegen den Halter wird ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Graffiti in der Gökerstraße und Marktstraße Offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Gökerstraße insgesamt vier Hauswände mit weißem und grünem Sprühlack beschmiert. Bei allen vier Graffitis wurde das gleiche sogenannte "Tag" verwendet. Ebenso verhält es sich mit der Farbschmiererei in der Marktstraße. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 entgegen. Acht geparkte Pkw mutwillig beschädigt In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt acht geparkte Pkw von bislang unbekannten Tätern mutwillig beschädigt. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben, bei zwei Pkw auch die Heckscheibe vollständig zerstört. Drei Pkw standen im Mühlenweg, zwei in der Pommerschen Straße und jeweils ein Pkw in der Ebert-, Weser- und Börsenstraße. Bei der Tatausführung in der Weserstraße wurden zwei Täter beobachtet, wie sie die Heckscheibe eines Pkw einschlugen. Als der Geschädigte aus dem Haus kam, konnten beide unerkannt mittels Pkw flüchten. Nähere Angaben zu den Personen bzw. zum Pkw konnte der Geschädigte nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 entgegen.

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