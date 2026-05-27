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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsüberwachung auf der B 4 im Bereich Kesselberg

Goslar (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, wurde durch Mitglieder der Motorradkontrollgruppe der Polizeiinspektion Goslar eine Verkehrsüberwachung auf der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg" durchgeführt. In dem überwachten Streckenabschnitt wurde in der Vergangenheit die Geschwindigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen beschränkt und zudem die sog. "Rüttelstreifen" auf die Fahrbahn aufgebracht.

In dem mit 50 km/h beschilderten Streckenabschnitt wurden 14 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Zwei Motorradfahrende wurden hierbei mit einer Geschwindigkeit von je 115 km/h gemessen und vor Ort sogleich mit dem Vorwurf konfrontiert. Auf diese kommt nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 EUR (2 Punkte) und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

Dazu wurden Bauartverstöße und Reifenmängel bei insgesamt sechs Motorrädern festgestellt und geahndet.

Weitere Kontrollen werden hier folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0
Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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