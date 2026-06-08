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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nahne: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte zwischen 23:30 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim am Bröckerweg unweit zum Färberweg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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