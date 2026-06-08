POL-OS: Osnabrück/Nahne: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Nach einem Vorfall am Samstagvormittag in einer Wohnung an der Martinistraße in Osnabrück wird von der Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der 23-jährige Beschuldigte gegen neun Uhr gewaltsam Zutritt zur ...

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