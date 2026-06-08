POL-OS: Osnabrück/Nahne: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen
Osnabrück (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte zwischen 23:30 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim am Bröckerweg unweit zum Färberweg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 entgegen.
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