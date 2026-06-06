Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter Täter raubt Paketfahrzeug - 43-jähriger Bote schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Freitagmittag an der Parkstraße/Ecke Jahnstraße in Osnabrück ein Paketfahrzeug (DPD) gestohlen und anschließend mit diesem Fahrzeug den Paketboten schwer verletzt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 43-jährige Bote um kurz nach elf Uhr sein Fahrzeug mit laufendem Motor abgestellt, um im angrenzenden Bereich ein Paket auszuliefern. Diese Situation nutzte der Täter, um sich in das Fahrzeug zu setzen. Dies wiederum bemerkte der Bote und kehrte zurück. Der Mitarbeiter des Paketdienstes hielt sich an dem Fahrzeug fest, während der Täter losfuhr. Nach etwa 18 Metern konnte sich der 43-Jährige nicht mehr festhalten - er stürzte und wurde von seinem Fahrzeug überrollt. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Folge wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen 17.30 Uhr meldete die Polizei Hessen, dass das gesuchte DPD-Fahrzeug auf der A44 bei Baunatal nach einem Unfall vorgefunden worden sei. Der Fahrer sei jedoch flüchtig. Die Fahndung dauert an. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall und zu dem Täter geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0541/327-2115 zu melden.

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