Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Männer stören Gottesdienst und schüchtern Besucher ein - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Polizei zu einem eigenartigen Einsatz in die katholische Kirche Maria Königin des Friedens in Osnabrück gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten sechs (möglicherweise auch sieben) Männer während der katholische Messe gegen 11.40 Uhr die Kirche auf. Die Männer stellten sich in bedrohlicher Weise nebeneinander auf und unterhielten sich lautstark. Sie zeigten auf verschiedene Bereiche und einzelne Personen, was für viele Besucher einschüchternd wirkte. In der Folge bewegten sich die Männer im hinteren Bereich der Kirche und verteilten Flyer und Bibeln. Dabei schrien sie Ausdrücke wie "Dämon" und "Hurensöhne" oder Sätze wie "Die Kirche ist eine Hure" und "Ihr seid alle Massenmörder".

Der Pastor und der Kirchenvorstand versuchten zu intervenieren und sprachen mehrfach ein Hausverbot aus. Ohne Erfolg. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizei waren die Männer nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Beteiligten laufen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0541/327-2115, -2215 oder -2515 zu melden.

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