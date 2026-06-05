Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 20-jährige Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde am Freitagmorgen in Osnabrück-Pye die 20-jährige Kradfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 42-jährige Pkw-Fahrerin gegen neun Uhr auf dem Moorweg in Richtung Pyer Kirchweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich Moorweg/Zum Pyer Moor übersah die 42-Jährige die von rechts kommende Motorradfahrerin. Durch die Wucht der Kollision wurde die 20-Jährige in einen angrenzenden Wassergraben geschleudert. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

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