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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 20-jährige Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde am Freitagmorgen in Osnabrück-Pye die 20-jährige Kradfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 42-jährige Pkw-Fahrerin gegen neun Uhr auf dem Moorweg in Richtung Pyer Kirchweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich Moorweg/Zum Pyer Moor übersah die 42-Jährige die von rechts kommende Motorradfahrerin. Durch die Wucht der Kollision wurde die 20-Jährige in einen angrenzenden Wassergraben geschleudert. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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