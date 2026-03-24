Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 23. März 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 260-mal alarmiert. In 65 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 173 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde einmal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurde im selben Zeitraum zu zwölf Brandeinsätzen, 14 Hilfeleistungen sowie einem Fehlalarm durch automatische Brandmeldeanalagen alarmiert.

PKW-Brand - Übergreifen auf Gebäude verhindert

Wann? 23. März 2026, 14:56 - 17:25 Uhr

Wo: Am Torfmoor, Rähnitz

Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein PKW vom Typ Opel Astra mit Anhänger in unmittelbarer Nähe zu einem garagenartigen Flachbau in Vollbrand. Die Einsatzstelle war bereits gesichert worden. Aufgrund der geringen Distanz zum Gebäude bestand die akute Gefahr eines Übergreifens der Flammen. Zur effektiven Brandbekämpfung wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet: Während ein Abschnitt die Brandbekämpfung am Fahrzeug übernahm, wurde parallel eine Riegelstellung zum Schutz des angrenzenden Gebäudes aufgebaut. Insgesamt kamen zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren zum Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde die Motorhaube des Fahrzeugs unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, um Glutnester gezielt ablöschen zu können. Anschließend erfolgte eine Nachlöscharbeit mit Schaum. Ergänzend wurden Lüftungsmaßnahmen im betroffenen Garagenbereich durchgeführt sowie Kontrollen mittels Wärmebildkamera vorgenommen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Fahrzeugbrand in Striesen - Feuer im Motorraum schnell gelöscht

Wann? 24. März 2026, 05:04 - 05:44 Uhr

Wo: Haydnstraße, Striesen-Süd

Ein weiterer Einsatz ereignete sich im Stadtteil Striesen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Motorraum eines PKW vom Typ Volkswagen Golf.

Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zügig gelöscht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Fahrzeug in Abstimmung mit der Polizei aus dem Kreuzungsbereich entfernt und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen befreit.

Die beiden Insassen blieben bei dem Ereignis unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die mitalarmierte Polizei aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

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