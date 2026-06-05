Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 13-jähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 13-jähriger Radfahrer gegen 07:30 Uhr die Mindener Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Franzstraße überquerte plötzlich ein Schulkind die Straße. Der 13-Jährige musste dem Fußgänger daraufhin ausweichen und kollidierte mit dem Heck eines Mercedes, welcher sich im stockenden Verkehr auf der Mindener Straße befand. Infolgedessen stürzte der junge Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Durch den Rettungsdienst wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Bei dem unbekannten Fußgänger soll es sich um einen schlanken, etwa 120 cm großen Jungen mit Rucksack gehandelt haben. Dieser habe sich nach dem Sturz des Radfahrers noch mehrfach entschuldigt, sei dann jedoch in Richtung stadteinwärts weitergelaufen.

Die Polizei bittet insbesondere den bislang unbekannten Jungen bzw. dessen Erziehungsberechtigte, sich zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Kindes geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503.

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