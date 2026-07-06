POL-FR: Schliengen: Böschungsbrand und Flächenbrand neben einem Wohnhaus

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, kurz vor 17.00 Uhr, kam es in der Verlängerung der Straße "Ötlingerblick" auf einem Feld zu einem Brand eines an einem Traktor angehängten landwirtschaftlichen Anhängers. Der Fahrer des Traktors versuchte noch den Anhänger abzuhängen, was ihm aber aufgrund des rasant ausbreitenden Feuers nicht mehr gelang. Das Feuer griff ...

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