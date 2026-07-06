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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Böschungsbrand und Flächenbrand neben einem Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 23.30 Uhr, wurden per Notruf zwei Böschungsbrände auf einem Grundstück sowie ein Flächenbrand neben einem Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße mitgeteilt. Die Brände konnten von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine absichtliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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