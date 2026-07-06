POL-FR: Schliengen: Böschungsbrand und Flächenbrand neben einem Wohnhaus
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 23.30 Uhr, wurden per Notruf zwei Böschungsbrände auf einem Grundstück sowie ein Flächenbrand neben einem Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße mitgeteilt. Die Brände konnten von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine absichtliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.
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