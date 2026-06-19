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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.06.2026) befuhr ein 29-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Scooter die Schießgrabenstraße.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol und nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 29-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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