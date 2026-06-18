Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeiinspektion Schwabmünchen führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Am Mittwoch (17.06.2026) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schwabmünchen Schwerpunktkontrollen zum Thema "Alcohol & Drugs" durch und beteiligten sich damit an der von 15.06. bis 21.06.2026 stattfindenden, europaweiten ROADPOL-Aktionswoche. Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 130 Fahrzeuge feststellen und kontrollieren. Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wie bspw. einem Rotlichtverstoß und mehreren Verstößen wegen fehlender Insassensicherung, stellten die Beamten insgesamt fünf Fahrzeugführer fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher im Rahmen der Kontrolle nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Gegen die betroffenen Personen wurden die entsprechenden Straf-, bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Des Weiteren ergab sich ein besonders aufsehenerregender Fall. Ein 37-jähriger Autofahrer nahm die Kontrollstelle wahr und drehte in auffälliger Weise um. Die Beamten holten den Mann ein und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann Cannabis in niedrigem dreistelligen Grammbereich, sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und ein Einhandmesser mit sich führte. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Die Polizei ermittelt gegen den 37-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis und wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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