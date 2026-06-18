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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt Täter nach Brandstiftungen

Augsburg (ots)

Landkreis Augsburg - Wie bereits lokal berichtet kam es seit April 2026 im Gemeindebereich Dinkelscherben und Zusmarshausen zu insgesamt vier Kleinbränden. Betroffen hiervon waren Böschungen an Straßen, ein Müllcontainer an einer Schule, sowie zwei Brände in bewaldetem Gebiet. Durch die Brände kam es zu einem Gesamtschaden von rund 21.000EUR. Verletzt wurde durch die Brände niemand. Auf Grund der Erstermittlungen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Zusmarshausen ergab sich im weiteren Verlauf ein Zusammenhang zwischen den Bränden. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. Im Zuge der umfangreichen Folgeermittlungsmaßnahmen gelang es den Brandermittlern einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg als Verursacher festzustellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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