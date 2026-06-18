Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Dillingen - Bereits am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr ereignete sich auf einem Betriebsgelände eines Wertstoffhofes in der Straße Nachtweide ein Diebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten drei bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Betriebsgelände und entwendeten von dort mehrere hundert Kilogramm Kupfer und Messing. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die drei Täter waren bei der Tatausführung mit einem roten Mercedes Kastenwagen unterwegs. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Verdachts des Bandendiebstahls. Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Tatfahrzeug (Mercedes Kastenwagen in rot) machen können, werden gebeten, sich unter 09071/56-0 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden.

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