PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Solingen (ots)

Am 17.06.2026 wurde die Feuerwehr Solingen um 17:24 Uhr zu einem Brand in einer LKW Halle im Stadtteil Gräfrath alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte einer der drei LKW. Das Feuer konnte mit zwei Strahlrohren gelöscht werden. Die beiden anderen LKW und die Halle wurden durch die Wärme und den Brandrauch ebenfalls beschädigt. Parallel ereignete sich ein Fahrrad Unfall im Wald nahe der Müngstener Brücke. Hierbei wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützt. Direkt im Anschluss wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Oben zum Holz gemeldet. Die Feuerwehr erkundete weiträumig mit Unterstützung einer Drohne. In einem Garten wurde nasses Holz in einer Feuerschale verbrannt. Die Verursacher löschten das Feuer selber. Auf dem Rückweg von der Einsatzstelle wurde durch das Mehrzweckfahrzeug noch ein Kleintier nahe der Wuppertaler Straße gerettet. Es waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr, die die IUK Einheit mit Drohne und ein Großteil der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und zur Wachbesetzung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Markus Wehr
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: M.Wehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 10:48

    FW-SG: Herunterfallende Dachziegel von einem Fachwerkhaus

    Solingen (ots) - Aufgrund der vermehrten Nachfrage folgender Bericht über das leerstehende Fachwerkhaus, Dorper Hof in Solingen: Gestern am späten Abend wurde die Feuerwehr Solingen in die Hofschaft Dorper Hof gerufen. Von einem leerstehenden Fachwerkhaus war ein Dachziegel auf die Fahrbahn gestürzt und der Giebel des Dachstuhls stand schief. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und der Eigentümer wurde mit ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:12

    FW-SG: Chemikalienunfall in der Apotheke des Klinikums - Feuerwehr rückt mit Spezialkräften an

    Solingen (ots) - Am 15.06.2026 um 10:00 Uhr kam es in der Apotheke des Klinikums zu einem Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache fielen mehrere Chemikaliengebinde zu Boden und wurden beschädigt. Unter den umgestürzten Behältern befanden sich unter anderem Gebinde mit Schwefelsäure und Salpetersäure. Zudem zerbrach eine Flasche mit etwa ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 19:14

    FW-SG: Wichtige Warnung: Sperrung des Wanderwegs Wüstenhof und Heiler Kotten

    Solingen (ots) - Aufgrund eines umgestürzten Baumes und eines Erdrutsches ist der Wanderweg Wüstenhof sowie der Abschnitt Heiler Kotten aktuell gesperrt. An der Gefahrenstelle besteht Lebensgefahr für Wanderinnen und Wanderer. In den kommenden Tagen wird intensiv an der Beseitigung der Gefahrenstelle gearbeitet. Wir bitten um Verständnis und um Abstand von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren