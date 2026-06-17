Feuerwehr Solingen

FW-SG: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Solingen (ots)

Am 17.06.2026 wurde die Feuerwehr Solingen um 17:24 Uhr zu einem Brand in einer LKW Halle im Stadtteil Gräfrath alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte einer der drei LKW. Das Feuer konnte mit zwei Strahlrohren gelöscht werden. Die beiden anderen LKW und die Halle wurden durch die Wärme und den Brandrauch ebenfalls beschädigt. Parallel ereignete sich ein Fahrrad Unfall im Wald nahe der Müngstener Brücke. Hierbei wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützt. Direkt im Anschluss wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Oben zum Holz gemeldet. Die Feuerwehr erkundete weiträumig mit Unterstützung einer Drohne. In einem Garten wurde nasses Holz in einer Feuerschale verbrannt. Die Verursacher löschten das Feuer selber. Auf dem Rückweg von der Einsatzstelle wurde durch das Mehrzweckfahrzeug noch ein Kleintier nahe der Wuppertaler Straße gerettet. Es waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr, die die IUK Einheit mit Drohne und ein Großteil der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und zur Wachbesetzung.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell