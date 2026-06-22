Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hofladen - Rucksack entwendet - Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Hofladen

Herbstein. Am Samstag (20.06.), gegen 5.15 Uhr, stellten Mitarbeiter den Einbruch in einen Hofladen in der Straße Erlenweg im Ortsteil Altenschlirf fest. Nach derzeitigem Stand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter mit einer Wechselgeldkassette in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Rucksack entwendet

Alsfeld. Am Samstag (20.06.), gegen 19.40 Uhr, sprachen zwei derzeit Unbekannte einen 18-Jährigen und seine 15-jährige Begleitung unter einem Vorwand an, während diese auf einer Parkbank in der Straße "Dieffenbachweg" saßen. Die beiden Unbekannten waren zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs. Schließlich nahm einer der Täter den Rucksack des 18-Jährigen und versuchte mit diesem zu Fuß zu flüchten. Der 18-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter zu Boden bringen. Anschließend flüchtete dieser mit dem zweiten Täter in unbekannte Richtung. Den E-Scooter ließen die Täter am Tatort zurück. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: etwa 185cm groß, 16-17 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze lockige Haare, weißes T-Shirt, rote kurze Jogginghose

Täter 2: etwa 180cm groß, 16-17 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkles T-Shirt, kurze Hose

Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Alsfeld. Am Samstag (20.06.), zwischen 9.55 Uhr und 10 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem unbeobachteten Moment die Handtasche einer 70-Jährigen aus deren Fahrzeug. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle" abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt fand dort ein Flohmarkt statt. Die entwendete Handtasche ist aus schwarzem Kunstleder und etwa 30 x 30cm groß. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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