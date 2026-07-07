POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte - Zielrichtung Spielautomaten

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 00.05 Uhr, kam ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Bundesstraße 34 ab und kollidierte mit einer Schutzplanke sowie einer Straßenlaterne. Er befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als er zwischen Beuggen und Riedmatt mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte ...

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