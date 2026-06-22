POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung
Gelsenkirchen (ots)
Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen von Donnerstag, 11. Juni 2026, 14.45 Uhr, nach einer 13-jährigen Gelsenkirchenerin wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte zwischenzeitlich in Dortmund angetroffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
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