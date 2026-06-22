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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung

Gelsenkirchen (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen von Donnerstag, 11. Juni 2026, 14.45 Uhr, nach einer 13-jährigen Gelsenkirchenerin wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte zwischenzeitlich in Dortmund angetroffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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