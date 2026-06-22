POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung

Gelsenkirchen (ots) - Auch in diesem Sommer ist es wieder so weit: Die Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen laden am Sonntag, 28. Juni 2026, zum Familientag der Verkehrssicherheit ein. Dabei werden sich zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Akteure auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen, präsentieren. Natürlich haben alle Aktionen und Attraktionen an diesem ...

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