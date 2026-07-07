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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu "Vermisstenfahndung nach 25-jährigen Studenten"; hier: Hinweis auf Suchmaßnahmen

Freiburg (ots)

Anlässlich des seit Samstag, 27.06.2026, vermissten 25-jährigen Studenten aus Freiburg sind ab dem heutigen Tag Suchmaßnahmen an der Dreisam und im Bereich des aufgefundenen Fahrrads des Vermissten geplant. Unterstützt werden die Maßnahmen von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie einer Polizeidrohne. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass zeitweise ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt wird.

Nach wie vor ist nichts über den aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten bekannt. Der 25-Jährige wurde laut Zeugen zuletzt am Samstag, 27.06.2026, in der Universitätsbibliothek in Freiburg gesehen. Mögliche Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Freiburg nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.

Fotos des vermissten Mannes können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

ak

--------------------------- Erstmeldung vom 06.07.2026:

Seit Samstag, 27.06.2026, wird ein 25 Jahre alter Pharmazie-Student aus Freiburg vermisst. Das mutmaßliche Fahrrad des Vermissten konnte am Samstagnachmittag im Freiburger Stadtteil Betzenhausen an der Dreisam im Bereich der dortigen Gaskugel aufgefunden werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wurde wie folgt beschrieben:

   - ca. 182 cm groß,
   - athletische Statur,
   - dunkelbraune Augen,
   - kurze schwarze Haare,
   - trug zuletzt ein hellblaues T-Shirt,
   - führte eine silberne Taschenuhr, einen Schlüsselbund mit rotem 
     Anhänger und einen schwarzen Rucksack mit sich.

Fotos des vermissten Mannes können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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