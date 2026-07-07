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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus im Blütenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Personen betraten am Freitag, 03.07.2026 gegen 23.50 
Uhr, ein Grundstück im Blütenweg und verschafften sich Zutritt in 
eine Garage und einen Schuppen. Anschließend wurde die Terrasse 
betreten und das Fliegengitter am Schlafzimmerfenster aufgeschnitten.
Die Bewohnerin hörte Geflüster und sprach die Täterschaft an, 
woraufhin diese flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den
beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Weiter werden Anwohnende
gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und 
verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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