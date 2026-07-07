Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus im Blütenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Personen betraten am Freitag, 03.07.2026 gegen 23.50 Uhr, ein Grundstück im Blütenweg und verschafften sich Zutritt in eine Garage und einen Schuppen. Anschließend wurde die Terrasse betreten und das Fliegengitter am Schlafzimmerfenster aufgeschnitten. Die Bewohnerin hörte Geflüster und sprach die Täterschaft an, woraufhin diese flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Weiter werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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