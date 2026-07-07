Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg - Motorradkonzeption - weitere Kontrollen am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Am Samstag, 04.07.2026 und am Sonntag, 05.07.2026, wurden Kontrollstellen mit Überwachung des Überholverbotes, der Geschwindigkeit sowie der Überwachung des technischen Zustandes der Motorräder auf der Gemarkung Todtnau an der Landstraße 151 (Hochkopf), an der Bundesstraße 317 zwischen Fahl und Feldberg, an der Landstraße 123 beim Wiedener Eck sowie an der Bundesstraße 317 bei Schopfheim eingerichtet. 24 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 19 Geschwindigkeitsverstöße. Wegen der Missachtung des Überholverbotes wurden 3 Motorradfahrer zur Anzeige gebracht. Zwei Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Auch wurden 5 Geräuschmessungen an Motorrädern durchgeführt. Die zugelassenen Werte wurden nicht überschritten.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis mindestens Oktober fortgeführt.

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