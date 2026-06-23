Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal

Lkr. Tuttlingen) Mopedfahrer kollidiert frontal mit Auto: Zwei Verletzte und etwa 29.000 Euro Schaden (23.06.2026)

Bärenthal (ots)

Ein frontaler Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto hat sich am Dienstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Gnadenweiler und Bärenthal ereignet.

Ein 16-Jähriger war gegen 6:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der abschüssigen Strecke unterwegs. Vermutlich schnitt der Zweiradfahrer eine Linkskurve und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Mazda eines 31-Jährigen. Der 16-Jährige wurde über das Auto geschleudert, das Moped der Marke Simson blieb stark beschädigt im Grünstreifen liegen.

Der Mopedfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 31-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 29.000 Euro.

Die Polizei sperrte den Gemeindeverbindungsweg während der Unfallaufnahme bis etwa 10:15 Uhr in beide Richtungen. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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