Oberndorf am Neckar (ots) - Am Montagmittag hat sich ein geparktes Auto selbständig gemacht und eine Mutter sowie ihr Kind mitgerissen. Eine 27-jährige Frau stellte ihren Mercedes gegen 13:45 Uhr an der Bösinger Steige ab, zog die Handbremse an und hatte vermutlich vergessen, den Gang einzulegen. Als sie sich mit ...

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