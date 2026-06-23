POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte Radfahrerin im Kreisverkehr (22.06.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Im Kreisverkehr der Dauchinger- und Bert-Brecht-Straße hat sich am Montag, gegen 10 Uhr, ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. Beim Einfahren in den Kreisverehr missachtete eine 78-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt einer 67-jährigen Radfahrerin. Es folgte ein Zusammenstoß durch den sich die Zweiradfahrerin leichtverletzte. Es entstand geringer Sachschaden.
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