Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Lastwagenfahrer verletzt sich schwer bei Rehrettung (22.06.2026)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Bei einem Ausweichmanöver wegen eines Rehs auf der Straße ist ein Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße 27 verunfallt. In Richtung Hüfingen unterwegs musste der 42-jährige Ford-Fahrer, gegen 9 Uhr, einem Reh ausweichen. Dadurch verlor er die Kontrolle über den Kleintransporter, prallte gegen die Mittelleitplanke und schleuderte nach rechts. Nach der Kollision mit der rechten Leitplanke blieb er auf dem Seitenstreifen stehen. Er verletzte sich durch den Unfall schwer und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

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