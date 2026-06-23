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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Stahringer Straße/ L226 - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (22.06.2026)

Radolfzell, L226 (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls an der Einmündung der Stahringer Straße auf die Landesstraße 226 am Montagabend. Gegen 20.30 Uhr bog eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin von der Stahringer Straße nach links in Richtung Radolfzell ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Renault einer 66-Jährigen. Infolge des Aufpralls verlor diese die Kontrolle über den Kleinwagen, der anschließend ein Verkehrsschild touchierte, ehe er in einem Acker liegen blieb. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro, den Schaden am Renault auf rund 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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