Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.07.2026 gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Raurikerstraße in Wehr- Brennet. Eine Bewohnerin kam gegen 23:15 Uhr nach Hause und überraschte die beiden männlichen Tatverdächtigen im Flur. Diese ergriffen die Flucht. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Einsatzkräften der umliegenden Polizeireviere entkamen die Tatverdächtigen unerkannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Wehr- Brennet wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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