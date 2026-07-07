Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Brand einer Hecke

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.07. 2026, wurde gegen 09:30 Uhr ein Brand einer Hecke in Oberlauchringen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte Asche ursächlich für das Feuer gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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