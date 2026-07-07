Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Bäckereifiliale

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.07.2026, 17:30 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 10:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Bäckereifiliale im Laufenpark. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Täterschaft lediglich die Trinkgeldkasse mit wenigen Euro erbeutet haben. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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