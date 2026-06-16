Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B 462

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - etwa 10.000 Euro Sachschaden (15.06.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagmittag ist es auf der B 462 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Gegen 13 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Lastwagens die B 462 von Zimmern ob Rottweil in Richtung Rottweil. Im Einmündungsbereich zur Auffahrt der BAB 81 in Richtung Stuttgart standen ein 20-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 27-jähriger Fahrer eines Audi verkehrsbedingt an einer Ampel. Der Lastwagenfahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den stehenden VW auf und schob diesen in der Folge auf den Audi.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lastwagen sowie an beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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