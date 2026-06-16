Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Polizeigewahrsam: 55-Jähriger randaliert bei einer Bäckerei und greift Polizeibeamte an (13.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmittag hat die Polizei einen Randalierer bei einer Bäckerei am Marktplatz in Polizeigewahrsam genommen.

Der 55-jährige Mann hielt sich entgegen eines bestehenden Hausverbots im Außenbereich der Bäckereifiliale auf und beschädigte hierbei zwei Aschenbecher. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten versuchte der Randalierer, die Örtlichkeit zu verlassen, sodass ihn die Polizisten festhielten. Dabei versuchte der Mann, einem Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen. Die Beamten brachten den 55-Jährigen schließlich zu Boden und fixierten ihn. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Polizeibeamten nahmen den 55-Jährigen mit zur Dienststelle. Ein Richter ordnete den Gewahrsam an, sodass der Mann den Tag über bei der Polizei verbrachte.

Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

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