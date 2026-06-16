Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Motorrad streift Auto - 67-Jähriger verletzt (15.06.2026)

Reichenau, B33 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Gegen 19 Uhr fuhr eine 51-Jährige mit einem VW Touran auf der B33 in Richtung Konstanz. Zwischen Allensbach-Mitte und Allensbach-Ost kam ihr ein 67 Jahre alter Motorradfahrer auf der linken der beiden in Richtung Singen führenden Spuren entgegen. In einer Rechtskurve geriet der Biker mit seiner Maschine ins Schleudern und kollidierte in der Folge seitlich mit dem entgegenkommenden VW. Dabei zog sich der 67-Jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von etwa 12.000 Euro liegen.

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