Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 zwischen Singen und Hilzingen - Sattelzug streift Auto (15.06.2026)

Hilzingen, B314 (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 314 zwischen Singen und Hilzingen ereignet hat. Ein 53-Jähriger bog mit einem Sattelzug von Gottmadingen kommend an der Kreuzung Waldfriedhof nach links ab. Im zweispurigen Bereich übersah er beim anschließenden Fahrstreifenwechsel einen Audi mit Anhänger eines 46-Jährigen und streifte den Wagen. Durch die Kollision drehte sich das Auto und wurde anschließend noch einige Meter durch den Laster weitergeschoben, ehe dieser schließlich zum Stillstand kam. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge weiterhin fahrbereit.

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