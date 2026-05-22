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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW und zwei ausgebrannte Fahrzeuge

Sinzig (ots)

Am 22.05.2026, um 01:35 Uhr, wurden zwei brennende Fahrzeuge gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Sinzig konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Gebäude verhindern. In Tatortnähe lagen Mülltonnen auf der Straße und es konnten noch fünf zum Teil stark beschädigte Kraftfahrzeuge festgestellt werden. Nach dem Hinweis eines Anwohners über laute Geräusche im Bereich der Straße Am Teich konnten die zwei flüchtenden Personen im Alter von 17 und 19 Jahren nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der Gesamtschaden dürfte für die erheblichen Sachbeschädigungen im höheren fünfstelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.05.2026 – 01:48

    POL-PDMY: Presseerstmeldung

    Sinzig (ots) - Gemeldeter Brand von zwei Fahrzeugen in dem Dreifaltigkeitsweg in Sinzig. Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Es wird gebeten von weitere Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Remagen Telefon: ...

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  • 21.05.2026 – 07:38

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz HIT

    Mayen (ots) - Am 20.05.2026 gegen 13 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Einkaufsmarktes in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen parkenden Dacia Logan in braun. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Mayen entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

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