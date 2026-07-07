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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Kradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Sonntag, 05.07.2026 gegen 09.50 Uhr ein 30 Jahre alter Mann die K6352 von Gersbach in Richtung Todtmoos-Au. In einer Kurve kam er aus bislang nicht bekannten Gründen zu Fall. Das Krad rutschte unter einer Leitplanke durch und stürzte rund vier Meter den Hang hinunter. Der 30-Jährige kam am Hang zum Liegen und wurde durch zwei weitere Krad-Fahrer zur Straße heraufgezogen. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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