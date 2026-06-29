Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand: Nachbarn retten Frau

Kaiserslautern (ots)

In der Gut-Heim-Straße ist am Samstagabend im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Es waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die 86-jährige Bewohnerin hatte außerhalb einen Knall gehört. Sie wollte das Gebäude verlassen, aber an der Haustür schlugen ihr schon Flammen entgegen. Die Nachbarn halfen der Frau, aus einem Fenster im Erdgeschoss zu klettern, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Am Haus selbst entstand Sachschaden, ebenso am Dach des angrenzenden Gebäudes und an einem Auto. Die genaue Summe kann noch nicht beziffert werden. Das Haus der 86-Jährigen ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an. |laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell