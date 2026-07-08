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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer schlägt Kind ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 07.45 Uhr, soll ein unbekannter Radfahrer einem 7-jährigen Kind ins Gesicht geschlagen haben.

Der 7-jährige Junge lief mit seiner Mutter zur Schule, als im Bereich der Blauenstraße / Hauptstraße, in Höhe einer Bäckerei, ein auf dem Gehweg fahrender Fahrradfahrer an dem Jungen und der Mutter vorbeifuhr und dabei dem Jungen ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht schlug. Durch den Schlag stürzte der Junge zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung eines großen Einkaufscenter in Friedlingen fort.

Der Radfahrer soll zwischen 45 - 50 Jahre alt sein und trug ein braunes Oberteil sowie eine blaue Jeanshose.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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