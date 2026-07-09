Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Freiburg: Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 07.07.2026, kurz nach 19:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A5 auf Höhe der Anschlussstelle Freiburg-Süd ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt fünf Insassen leicht verletzt.

Ein 52 Jahre alter Autofahrer befuhr mit zwei weiteren Insassen die A5 auf dem rechten Fahrstreifen in nördliche Richtung. Als der Fahrer des Wagens den Fahrstreifen nach links gewechselt haben soll, habe er vermutlich eine neben ihm befindliche Autofahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision seien beide Autos ins Schleudern geraten. Anschließend sei der Wagen der Frau mit einem dritten Fahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt den dortigen Beschleunigungsstreifen befuhr, zusammengestoßen. In dem Wagen befanden sich zwei Insassen.

Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Vier davon mussten durch den Rettungsdienst in Freiburger Kliniken transportiert werden. Zwei Fahrzeuge, darunter das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers, waren nicht mehr Fahrbereit. Auch eine Schutzplanke wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt aber es wird von einem Sachschaden über 20.000 Euro ausgegangen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg, war der rechte Fahrstreifen sowie der Beschleunigungsstreifen der dortigen Anschlussstelle bis etwa 21:15 Uhr gesperrt.

ak

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