Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zielrichtung Keller

Fahrräder

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 07.07.2026, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2026, 04.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses im Unterer Schlipfweg aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Zielrichtung des versuchten Einbruches dürfte der Diebstahl von Fahrrädern gewesen sein. Präventionshinweise der Polizei - Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber stets geschlossen - Vergewissern Sie sich, wem Sie beim Klingeln die Tür öffnen - Warten Sie beim Einfahren in die Tiefgarage, bis das Tor geschlossen ist - Bringen Sie gegenüber der Einfahrt einen Spiegel an, so dass der Torbereich hinter Ihnen beim Warten gut einsehbar ist - Sichern Sie im Zufahrtstor vorhandene Schlupftüren gegen das Öffnen durch Hindurchfassen - Halten Sie die Zugangstüren zu den Kellerabteilen und Fahrradkellern ebenfalls geschlossen - Statten Sie die Zugangstüren von außen mit einem Türknauf aus - Achten Sie darauf, dass die Türen abgeschlossen sind - Beachten Sie aber stets die vorrangigen Vorgaben vorhandener Rettungswege und Brandschutzbestimmungen - Vermeiden Sie die Beschriftung der Zugangstüren (z.B. "Fahrradkeller") - Sichern Sie Ihr Kellerabteil mit einem massiven, hochwertigen Vorhängeschloss und einer Überfalle - Vermeiden Sie die Einsehbarkeit in Ihr Kellerabteil -Sichern Sie Ihr Fahrrad mit einem zertifizierten und geprüften Fahrradschloss und schließen Sie es auch im Kellerabteil zusätzlich mit dem Rahmen fest an. Hierzu können Sie massive Wand- oder Bodenanker verwenden. - Zertifizierte und geprüfte Fahrradschlösser finden Sie beispielsweise unter www.vds-home.de

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