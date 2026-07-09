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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zielrichtung Keller
Fahrräder

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 07.07.2026, 20.00 Uhr bis 
Mittwoch, 08.07.2026, 04.30 Uhr, versuchte eine unbekannte 
Täterschaft eine Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses im Unterer
Schlipfweg aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht 
in das Haus. Zielrichtung des versuchten Einbruches dürfte der 
Diebstahl von Fahrrädern gewesen sein. 

Präventionshinweise der Polizei 

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber stets geschlossen

- Vergewissern Sie sich, wem Sie beim Klingeln die Tür öffnen

- Warten Sie beim Einfahren in die Tiefgarage, bis das Tor           
geschlossen ist

- Bringen Sie gegenüber der Einfahrt einen Spiegel an, so dass der 
Torbereich hinter Ihnen beim Warten gut einsehbar ist 

- Sichern Sie im Zufahrtstor vorhandene Schlupftüren gegen das Öffnen
durch Hindurchfassen 

- Halten Sie die Zugangstüren zu den Kellerabteilen und 
Fahrradkellern ebenfalls geschlossen
 
- Statten Sie die Zugangstüren von außen mit einem Türknauf aus 

- Achten Sie darauf, dass die Türen abgeschlossen sind

- Beachten Sie aber stets die vorrangigen Vorgaben vorhandener 
Rettungswege und Brandschutzbestimmungen

- Vermeiden Sie die Beschriftung der Zugangstüren (z.B. 
"Fahrradkeller") 

- Sichern Sie Ihr Kellerabteil mit einem massiven, hochwertigen 
Vorhängeschloss und einer Überfalle

- Vermeiden Sie die Einsehbarkeit in Ihr Kellerabteil

-Sichern Sie Ihr Fahrrad mit einem zertifizierten und geprüften 
Fahrradschloss und schließen Sie es auch im Kellerabteil zusätzlich 
mit dem Rahmen fest an. Hierzu können Sie massive Wand- oder 
Bodenanker verwenden.

- Zertifizierte und geprüfte Fahrradschlösser finden Sie 
beispielsweise unter www.vds-home.de

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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