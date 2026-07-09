Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mutmaßlich alkoholisierter Radfahrer kommt zu Fall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026, gegen 22.10 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer mitgeteilt. Dieser habe einen Kiesweg neben der Straße "Am Wasserkraftwerk" befahren und sei ohne ersichtlichen Grund zu Fall gekommen. Durch den Sturz verletzte sich der 52-jährige Radfahrer leicht. Eine medizinische Versorgung lehnte der Radfahrer ab. Nichtsdestotrotz fuhr dann die Polizei mit dem 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort folgte eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 2 Promille ergab.

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