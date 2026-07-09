Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kompletträder aus Tiefgaragen entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 06.07.2026, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2026, 09.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft insgesamt acht Pkw-Kompletträder, welche in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Wiese" gelagert waren. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Bereits am Dienstag, 07.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr, wurden aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Hecker-Straße vier gelagerte Pkw-Kompletträder entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein.

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