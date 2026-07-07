Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Trunkenheitsfahrt - Fahrer mit über 3 Promille aus dem Verkehr gezogen

Eisenberg (ots)

Am Montag, 06.07.2026, gegen 16:14 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ein Pkw mit auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet von Eisenberg gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen habe der Fahrer wiederholt Schwierigkeiten gehabt, seine Fahrspur einzuhalten, und sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug in der Siemensstraße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnis noch vor Ort entzogen. Zudem wurde ihm auf Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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