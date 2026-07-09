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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Betrunkener belästigt Frauen im Zug und wird vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.07.2026, gegen 19:15 Uhr, kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Freiburg und Hinterzarten zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen und einem 29-jährigen alkoholisierten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zuvor zwei Frauen in der Bahn bedrängt haben. Am Bahnhof Hinterzarten verließen alle Beteiligten sowie der Zugbegleiter die Regionalbahn. Die Auseinandersetzung setzte sich anschließend auf dem Bahnsteig und später an einer nahegelegenen Kreuzung fort.

Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige einen 55-jährigen Zeugen geschlagen und diesen in den Unterarm gebissen haben.

Auch beim Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und unkooperativ. Er soll die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt und bespuckt haben.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden.

Insbesondere die beiden Frauen, die zuvor in der Regionalbahn bedrängt worden sein sollen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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