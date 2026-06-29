Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt
Mudersbach (ots)
Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Montag, 29.06.2026, gegen 4:20 Uhr in der Kölner Straße einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer. Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeige den Konsum von Amphetaminen an, was der Mann auch einräumte. Somit erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.
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