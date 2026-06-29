PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt

Mudersbach (ots)

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Montag, 29.06.2026, gegen 4:20 Uhr in der Kölner Straße einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer. Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeige den Konsum von Amphetaminen an, was der Mann auch einräumte. Somit erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 08:58

    POL-PDNR: Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht

    Friesenhagen (ots) - Der Geschädigte befuhr am Sonntag, 28.06.2026, gegen 10:50 Uhr mit seinem Transporter-Van die L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen in Richtung Friesenhagen. Zur Unfallzeit kam ihm dabei ein Wohnmobil entgegen, mit welchem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 08:46

    POL-PDNR: Vier Polizisten verletzt bei Einsatz auf eskalierter Gartenparty verletzt

    Schutzbach (ots) - Am Samstag, 27.06.2026, riefen Anwohner die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einer Gartenparty in der Straße "Auf der Bühnhardt", welche offenbar eskaliert war. Demnach sollte es dort zu einer Schlägerei gekommen sein. Eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf trafen vor Ort auf einen enorm aggressiven 27-jährigen. Der Mann aus der Gemeinde ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 08:23

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Ablenkung

    Elkenroth (ots) - Am Freitag, 26.06.2026, befuhr eine 68-jährige Dacia-Fahrerin gegen 17:15 Uhr die Kirchstraße (L 286) aus Richtung Weitefeld kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur L 287 beabsichtige sie ihre Fahrt in Richtung Nauroth fortzusetzen. Durch ihr Infotainmentsystem abgelenkt, missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren