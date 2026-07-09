Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr/Öflingen: Kollision zwischen Auto und Linienbus im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026, kam es gegen 8:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Ford im Kreisverkehr in Öflingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-jähriger Busfahrer in den Kreisverkehr eingefahren sein und dabei den Ford einer 43-Jährigen übersehen haben. Durch die Kollision wurde die Ford- Fahrerin leicht verletzt. Außerdem wurde ein Säugling, der sich zum Zeitpunkt der Kollision im Bus befand, zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Die übrigen sieben Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

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