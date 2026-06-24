Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat das schwarze Motorrad gestohlen?; Zeugensuche nach Einbruch in Metzgerei; Zeugen gesucht: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebstahl aus Auto und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat das schwarze Motorrad gestohlen? - Hanau

(cb) Wer hat das schwarze Motorrad der Marke Yamaha gestohlen? Das fragen sich die Ermittler der Kripo in Hanau und suchen Zeugen der Tat. Der Motorradbesitzer stellte seine Maschine am Dienstag, gegen 8.35 Uhr, am Fahrbahnrand der Rue de Conflans (einstellige Hausnummern) ab. Nur wenige Stunden später, gegen 12.30 Uhr, musste er dann feststellen, dass Unbekannte das Lenkradschloss geknackt und das Bike vom Typ "RE47" mitgenommen hatten. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte telefonisch unter der 06181 100-123 an die Kripo Hanau.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Metzgerei - Nidderau

(fg) In Ostheim sind Unbekannte in der Hanauer Straße zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, in eine Metzgerei eingebrochen, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter zunächst eine Schiebetür und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren nahmen sie die Ladenkasse sowie eine Trinkgeldkasse an sich, ehe sie flüchteten. An der Schiebetür entstand ein Sachschaden, der auf rund 1.700 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. 42-Jähriger soll Auto und Zaun demoliert haben: Ermittlungen eingeleitet - Birstein

(cb) Mehrere Mitteiler informierten am Dienstagabend die Polizei über eine randalierende männliche Person im Marktweg sowie in der Hitzkirchener Straße. Er habe bereits mit einer leeren Flasche auf ein parkendes Fahrzeug eingeschlagen und einen Gartenzaun zerstört. Zudem habe er Passanten, welche ihm Hilfe anboten, beleidigt und bedroht. Die herbeigeeilten Kräfte nahmen daraufhin den 42-jährigen Mann vorläufig fest, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nachdem er auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt wurde, nahmen ihn die Ordnungshüter in Gewahrsam, sodass er ausnüchtern konnte. Nach den bisherigen Erkenntnissen verursachte der Mann aus dem Wetteraukreis einen Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 in Verbindung zu setzen.

4. Zeugen gesucht: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto - Schlüchtern

(lei) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße sind nach Information der Polizei schätzungsweise 40.000 Euro Sachschaden entstanden. Grund dafür war ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto gegen 16.45 Uhr im Kreuzungsbereich Rötheweg / Alte Bahnhofstraße. Während der 44-jährige Fahrer des Busses, in dem sich keine Fahrgäste befanden, unversehrt blieb, zog sich der 61 Jahre alte Fahrer des Peugeot 3008 leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weitere Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der örtlichen Polizeistation.

5. Zeugen gesucht: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebstahl aus Auto - Schlüchtern

(lei) Eine geöffnete Autoscheibe soll ein 25-Jähriger aus dem Kreis Fulda am späten Dienstagabend genutzt haben, um aus einem geparkten Fahrzeug ein Mobiltelefon sowie Bargeld zu entwenden. Zugetragen hatte sich diese Tat gegen 22.50 Uhr auf dem Parkplatz am Acisbrunnen.

Nachdem die Nutzer des Fahrzeugs den Diebstahl bemerkt hatten, trafen sie nach eigenen Angaben auf ihrem Weg in Richtung Bahnhof Schlüchtern auf den mutmaßlichen Täter. Als dieser offenbar die Flucht ergriff, soll er Tierabwehrspray in Richtung eines Verfolgers gesprüht haben, um sich im Besitz des mutmaßlich erlangten Diebesguts zu halten. Der Geschädigte wurde hierbei am Arm getroffen und erlitt Hautreizungen. Kurz darauf trafen die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte ein und nahmen den 25 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei ihm wurde ein Tierabwehrspray sichergestellt, zudem musste er zur Durchführung einer angeordneten Blutentnahme vorübergehend mit zur Dienststelle. Ermittelt wird gegen ihn nun unter anderem wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall am Parkplatz am Acisbrunnen oder die anschließende Flucht in Richtung Bahnhof beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden.

Die Beamten raten in dem Zusammenhang, Fahrzeuge auch bei hohen Temperaturen nicht mit geöffneten Fenstern unbeaufsichtigt abzustellen. Fahrzeuge sollten stets verriegelt werden. Unabhängig davon raten die Ermittler dazu, Wertgegenstände grundsätzlich nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen und am besten mitzunehmen.

6. Gestohlener Traktor durch Joggerin entdeckt - Steinau an der Straße / Birstein

(lei) Mit dem Diebstahl eines Traktors von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Steinau an der Straße hatten Unbekannte offenbar nicht lange ihre Freude. Der entwendete Massey Ferguson ist inzwischen wieder aufgetaucht und konnte seinem Besitzer bereits zurückgegeben werden.

Rückblick: Unbekannte hatten das Anwesen in der Niederzeller Straße in der Nacht zu Dienstag aufgesucht und den abgestellten Traktor auf noch unbekannte Weise in Betrieb genommen, ehe sie mit ihm und einem angehängten Mähwerk davonfuhren. Bis zum Mittwochmorgen fehlte jede Spur von dem landwirtschaftlichen Gespann, dann kam jedoch der entscheidende Hinweis durch eine aufmerksame Joggerin. Sie hatte zuvor in sozialen Netzwerken eine Suchmeldung mit einem Foto des roten Schleppers gesehen. Als ihr bei ihrer Runde ein entsprechendes Fahrzeug in einem Dickicht in der Feldgemarkung zwischen Unterreichenbach und Fischborn auffiel, vermutete sie einen Zusammenhang und informierte die Polizei.

Vor Ort fanden die Beamten den Traktor samt Mähwerk verlassen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Gespann dort für einen späteren Weitertransport versteckt worden sein. Ebenso ist denkbar, dass die Täter das Fahrzeug zurückließen, weil sie sich entdeckt oder gestört fühlten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Traktor und das Mähwerk wurden sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Die Polizei bittet nun weiterhin um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Niederzeller Straße in Steinau an der Straße bemerkt hat oder Beobachtungen im Bereich zwischen Unterreichenbach und Fischborn gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 24.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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