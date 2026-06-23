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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß auf der Dietzenbacher Straße: Autofahrerin verstorben

Heusenstamm / Offenbach (ots)

(fg) Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, auf der Dietzenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach in Höhe einer dortigen Müllverbrennungsanlage erlitt eine Unfallbeteiligte tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Suzuki-Fahrerin mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Nebst der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Ein Drohnenpilot der Polizeifliegerstaffel fertigte zudem Übersichtsbilder der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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