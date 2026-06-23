POL-OF: Zusammenstoß auf der Dietzenbacher Straße: Autofahrerin verstorben
Heusenstamm / Offenbach (ots)
(fg) Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, auf der Dietzenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach in Höhe einer dortigen Müllverbrennungsanlage erlitt eine Unfallbeteiligte tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Suzuki-Fahrerin mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Nebst der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.
Zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Ein Drohnenpilot der Polizeifliegerstaffel fertigte zudem Übersichtsbilder der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.
Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis
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